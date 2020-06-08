Суд продлил домашний арест экс-главе Челябинска Тефтелеву

Центральный районный суд продлил до 10 августа срок домашнего ареста бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

О продлении срока содержания под домашним арестом ходатайствовал следователь. Прокурор ходатайство поддержал. Обвиняемый и его защитник не возражали против дальнейшего продления домашнего ареста.

"Суд посчитал, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в отношении Тефтелева Евгения Николаевича в виде содержания под домашним арестом, не изменились и не отпали, новых обвинений не возникло", – сообщили в суде.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря 2019 года и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан Евгений Пашков. Они обвиняются в том, что в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, считает СК. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года. 12 декабря 2019 года Центральный районный суд заключил под стражу экс-чиновника.