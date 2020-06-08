Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний привяжут к заработку премьер-министра

Топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций ограничат в размере оплаты труда. Правительство обсуждает возможность установления потолка для зарплат, и он будет равняться трем минимальным заработкам премьер-министра России, то есть не более 30 млн руб. в год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Исключения могут быть – по личному решению президента.

Издание отмечает, что уровень зарплат топ-менеджеров также увяжут с перечнем показателей эффективности (KPI).

Известно, что в прошлом году "Роснефть" потратила на выплаты правлению более 3,5 млрд руб., "Газпром" – 1,5 млрд руб., РЖД – 2,7 млрд руб., "Аэрофлот" – 2,1 млрд руб.

Эксперты отмечают, что в европейских странах для доходов топ-менеджеров установлена прогрессивная налоговая ставка: чем больше он получает, тем больше отдает в бюджет.