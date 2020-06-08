СМИ: Мосгоризбирком внес законопроект об электронном голосовании

Мосгоризбирком разработал и внес в столичный парламент проект закона о параметрах дистанционного электронного голосования на выборах в городские органы власти и органы местного самоуправления.

Инициатива может заработать уже в текущем году, хотя ближайшие городские выборы в Москве намечены на 2022 год, когда будут избираться советы депутатов муниципальных образований.

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов просит спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова рассмотреть законопроект в первоочередном порядке: на 8 июня назначено его рассмотрение в комиссии по госстроительству и местному самоуправлению, а на 10 июня — очередное заседание Мосгордумы, пишет "Коммерсант".

Тем временем, электронное голосование по поправкам к Конституции, как ожидается, пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Красноярском крае и в Карелии.

Как сообщили Накануне.RU в ЦИКе, на эти регионы Центризбирком России получил заявки на проведение электронного голосования, они будут рассмотрены на заседании 4 июня.

Представители этих субъектов прибудут в ЦИК для обсуждения оргвопросов по электронному голосованию.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. На совещании у президента она посоветовала выбрать днем голосования 1 июля. Но при этом проголосовать можно будет в течение шести дней до этой даты, то есть начиная с 25 июня.