13 Сентября 2020
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Граффити в поддержку врачей, которые борются с COVID-19 в Тюмени (2020) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Здания в Екатеринбурге раскрасят граффити

В преддверии Дня России в Екатеринбурге состоится фестиваль граффити.

Как сообщила Накануне.RU координатор по работе со СМИ ОНФ в Свердловской области Анастасия Лизунова, работы художников можно будет увидеть на трех зданиях. Одно из изображений будет посвящено семье: родители с детьми, стоя на балконе, запускают бумажные самолеты. Размер этого граффити - 12 кв. м.

Второе граффити посвятят волонтерам всероссийской акции #МыВместе, которые, согласно рисунку, ловят запущенные семьей самолетики – заявки от жителей региона.

С 8 июня художники будут работать ежедневно. Проект завершится ко Дню России.

Еще одно граффити уже появилось на торце здания напротив больницы, где лечат пациентов с коронавирусом. На нем изображен врач, выходящий из "красной зоны" и снимающий маску.

Напомним, в благодарность врачам за их тяжелый труд в условиях пандемии коронавирусной инфекции, уличные художники Тюмени нарисовали огромное граффити на стене общежития №1 Тюменского медицинского университета (Котовского, 56). На рисунке активисты изобразили силуэты двух врачей на фоне кардиограммы и надпись "Спасибо за работу". Эскиз был разработан тюменским граффистом и участником проекта "Морфология улиц" Виталием Морсом. Вместе с уличной художницей Алиной Селезневой активисты предложили идею медицинскому университету, который ее активно поддержал. Художникам предоставили разрешение на работу и теперь рисунком площадью два на восемь метров смогут любоваться, в том числе и сотрудники и пациенты Областной клинической больницы №1, напротив окон которой и находится граффити.

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Здания в Екатеринбурге раскрасят граффити

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Теги: Екатеринбург, граффити



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