Еще 68 человек заболели коронавирусом в Пермском крае

В Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом.

50 человек проходят лечение в больницах, еще 18 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

На сегодняшний день общее число инфицированных в регионе достигло 2 тыс. 135, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Напомним, в Прикамье расширены возможности работы крупных торговых объектов. Такое решение было принято в пятницу на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, речь идет о торговых объектах и непродовольственных магазинах площадью более 400 кв. метров – они будут работать в ограниченном режиме.

В частности, торговому центру разрешено открыться при наличии у него нескольких входных групп и разбив его на несколько площадок до 400 кв. метров с отдельными входами – это позволит изолировать торговые залы друг от друга и организовать потоки посетителей так, чтобы они не пересекались. То есть, если у ТЦ несколько входных групп и организовано соблюдение санитарных требований, то можно организовать несколько залов.