13 Сентября 2020
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Происшествия В России
росприроднадзор рф знак (2013) | Фото: ecoportal.su

СМИ: найдены нарушения в разработке Кравцовского месторождения

Разработка Кравцовского месторождения ведется с нарушением требований технического проекта разработки нефтяного месторождения на шельфе Балтийского моря, выяснил Росприроднадзор.

Это было установлено после проверки в отношении ООО "Лукойл-Калининградморнефть", которое ведет разработку. Также сообщается о выбросе вредных веществ в воздух, отсутствие регистрация прав на сооружения в реестре искусственных островов.

В компании сообщили, что предприятие пока не получало никаких предписаний от надзорного ведомства, пишет "Коммерсант".

Напомним, 29 мая в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Возбуждено четыре уголовных дела.

Разлив нефтепродуктов в реку Амбарная уже называют крупнейшей техногенной катастрофой в истории РФ. При этом власти региона узнали о подлинном масштабе бедствия только из соцсетей, за что губернатор Красноярского края Александр Усс получил нагоняй от президента Владимира Путина на совещании 3 июня.

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СМИ: найдены нарушения в разработке Кравцовского месторождения

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Теги: месторождение, нарушение, Росприроднадзор



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