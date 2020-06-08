13 Сентября 2020
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Общество В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

В РСТ прокомментировали возможное возобновление полетов за рубеж

В России возобновление международного авиасообщения с середины июля отчасти позволит спасти туристический сезон.

Как сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, речь идет не только о выездном, но и въездном туристском сезоне. По его словам, возобновлять авиасообщение нужно одновременно с запуском чартеров, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, российские крупные авиакомпании изучают возможность возобновления международного авиасообщения с 15 июля.

Это будет возможным при соблюдении на борту строгих санитарных правил, а также при сокращении числа заболевших коронавирусной инфекцией. Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиаперевозчики и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок. При этом он отметил, что воздушное сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения ограничительных мер в регионах.

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В РСТ прокомментировали возможное возобновление полетов за рубеж

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Теги: туризм, коронавирус



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