В РСТ прокомментировали возможное возобновление полетов за рубеж

В России возобновление международного авиасообщения с середины июля отчасти позволит спасти туристический сезон.

Как сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, речь идет не только о выездном, но и въездном туристском сезоне. По его словам, возобновлять авиасообщение нужно одновременно с запуском чартеров, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, российские крупные авиакомпании изучают возможность возобновления международного авиасообщения с 15 июля.

Это будет возможным при соблюдении на борту строгих санитарных правил, а также при сокращении числа заболевших коронавирусной инфекцией. Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиаперевозчики и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок. При этом он отметил, что воздушное сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения ограничительных мер в регионах.