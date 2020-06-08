13 Сентября 2020
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Общество В России
(2011) | Фото:

RT подал иск к Навальному, Соболь и уральскому СМИ

Телеканал RT подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному, юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и уральскому изданию Znak.com.

Основанием стало расследование Навального о просмотрах роликов RT в YouTube. Им, по мнению телеканала, он "оскорбил тысячи сотрудников RT".

"Много лет RT игнорировал дичайшее вранье Навального, поскольку у нас есть дела позанятнее, чем таскаться по судам. Но в ролике про "порнонакрутки" Навальный и Ко. оскорбили тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках (только на этой неделе был расстрелян наш стрингер в Йемене)",— говорится в сообщении телеканала, сообщает РБК.

В ролике госпожа Соболь утверждает, что RT занимается накруткой просмотров своих сюжетов на YouTube. Результаты расследования также опубликовало издание Znak.com.

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RT подал иск к Навальному, Соболь и уральскому СМИ

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Теги: RT, суд, иск, Навальный



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