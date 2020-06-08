До этого он якобы трудился замруководителя столичного департамента науки и промышленной политики.

Среди пострадавших - двое прохожих. По предварительным данным, злоумышленник находится в неадекватном состоянии, сообщает ТАСС.

Стрелок , открывший огонь из окна жилого дома в Москве и ранивший двух человек на улице Строителей, задержан .

Ранен стрелок, открывший огонь из окна дома в Москве





