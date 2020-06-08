Ранен стрелок, открывший огонь из окна дома в Москве
Стрелок, открывший огонь из окна жилого дома в Москве и ранивший двух человек на улице Строителей, задержан.
Он получил ранение. Штурм провели сотрудники СОБР. Стрелка госпитализировали.
Среди пострадавших - двое прохожих. По предварительным данным, злоумышленник находится в неадекватном состоянии, сообщает ТАСС.
Стрелявшим оказался бывший гендиректор завода "Серп и молот" Дмитрий Павлов, сообщает телеграм-канал Mash.
До этого он якобы трудился замруководителя столичного департамента науки и промышленной политики.