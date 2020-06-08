13 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО Москва
ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

Ранен стрелок, открывший огонь из окна дома в Москве

Стрелок, открывший огонь из окна жилого дома в Москве и ранивший двух человек на улице Строителей, задержан.

Он получил ранение. Штурм провели сотрудники СОБР. Стрелка госпитализировали.

Среди пострадавших - двое прохожих. По предварительным данным, злоумышленник находится в неадекватном состоянии, сообщает ТАСС.

Стрелявшим оказался бывший гендиректор завода "Серп и молот" Дмитрий Павлов, сообщает телеграм-канал Mash.

До этого он якобы трудился замруководителя столичного департамента науки и промышленной политики.

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Ранен стрелок, открывший огонь из окна дома в Москве

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Теги: Москва, стрельба



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Развитие сюжета:

Ранее 08.06.2020 10:48 Мск Мужчина, стрелявший из окна по прохожим в Москве, скончался

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Ранее 08.06.2020 00:02 Мск Пьяный мужчина открыл стрельбу в Москве

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