В Москве задержали участницу пикета против поправок в Конституцию

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    скидки и акции на обувь в москве вот

Политика Центральный ФО Москва
(2004) | Фото

В Москве задержали участницу пикета против поправок в Конституцию

У здания администрации президента Росси в Москве задержали активистку Анну Лойко.

Она устроила одиночный пикет против поправок в Конституцию. Женщина стояла с плакатом "Хуже все ближе. Нет поправкам!". Активистку доставили в полицейский участок, статью для составления протокола ей не назвали. 

Как сообщалось, осведомленность о поправках к Конституции за три месяца выросла незначительно, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, в конце февраля с поправками подробно ознакомились 22% россиян, на сегодняшний день - 30%. Еще 35% что-то слышали о планируемых изменениях в главном документе страны.

В голосовании по поправкам к Конституции собирается участвовать 45% россиян, каждый четвертый не пойдет на выборы, 3 из 10 еще не решили.

За пакет поправок готовы проголосовать только 18% россиян, 42% - против, 28% пока не решили.

Отмечается, что число сторонников поправок за месяц не изменилось: 17% в конце апреля и 18% сейчас.

Самая активная и осведомленная электоральная группа - россияне старше 45 лет: среди них больше всего тех, кто планирует идти на голосование (54%), подробно изучивших поправки к Конституции (42%). Поддерживающих пакет поправок среди них также больше всего (23%).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве задержали участницу пикета против поправок в Конституцию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Москва, Конституция, пикет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети