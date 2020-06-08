В Москве задержали участницу пикета против поправок в Конституцию

У здания администрации президента Росси в Москве задержали активистку Анну Лойко.

Она устроила одиночный пикет против поправок в Конституцию. Женщина стояла с плакатом "Хуже все ближе. Нет поправкам!". Активистку доставили в полицейский участок, статью для составления протокола ей не назвали.

Как сообщалось, осведомленность о поправках к Конституции за три месяца выросла незначительно, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, в конце февраля с поправками подробно ознакомились 22% россиян, на сегодняшний день - 30%. Еще 35% что-то слышали о планируемых изменениях в главном документе страны.

В голосовании по поправкам к Конституции собирается участвовать 45% россиян, каждый четвертый не пойдет на выборы, 3 из 10 еще не решили.

За пакет поправок готовы проголосовать только 18% россиян, 42% - против, 28% пока не решили.

Отмечается, что число сторонников поправок за месяц не изменилось: 17% в конце апреля и 18% сейчас.

Самая активная и осведомленная электоральная группа - россияне старше 45 лет: среди них больше всего тех, кто планирует идти на голосование (54%), подробно изучивших поправки к Конституции (42%). Поддерживающих пакет поправок среди них также больше всего (23%).