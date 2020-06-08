13 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Конституция (2020) | Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

На сайте голосования по Конституции не обнулили сроки Путина

На сайте для голосования по изменению Конституции 2020og.ru отсутствуют упоминания предлагаемой поправки в ст. 81, обнуляющей президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина.

Ни в одном из 15 тематических блоков раздела "Какие поправки?", объясняющих их суть, не говорится об изменениях в эту статью, пишут "Ведомости".

В настоящее время в ч.3 ст.81 Конституции говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд.

Как сообщалось, осведомленность о поправках к Конституции за три месяца выросла незначительно, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, в конце февраля с поправками подробно ознакомились 22% россиян, на сегодняшний день - 30%. Еще 35% что-то слышали о планируемых изменениях в главном документе страны.

В голосовании по поправкам к Конституции собирается участвовать 45% россиян, каждый четвертый не пойдет на выборы, 3 из 10 еще не решили.

За пакет поправок готовы проголосовать только 18% россиян, 42% - против, 28% пока не решили.

Отмечается, что число сторонников поправок за месяц не изменилось: 17% в конце апреля и 18% сейчас.

Самая активная и осведомленная электоральная группа - россияне старше 45 лет: среди них больше всего тех, кто планирует идти на голосование (54%), подробно изучивших поправки к Конституции (42%). Поддерживающих пакет поправок среди них также больше всего (23%).

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На сайте голосования по Конституции не обнулили сроки Путина

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Теги: Конституция, голосование



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Ранее 04.06.2020 13:45 Мск Только 18% россиян готовы проголосовать за пакет поправок к Конституции

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