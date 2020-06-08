Колин Пауэлл сообщил, что Россия не является врагом США

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл сообщил, что считает, что Россия не является врагом США.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста, следует ли расширить формат G7 и привлекать к нему Россию. "Почему Трамп принимает такие решения в одиночку в то время, как Россия включена в список наших четырех врагов?", - спросили политика. "На самом деле россияне не являются одними из четырех наших врагов", - ответил экс-госсекретарь, сообщает "Рен ТВ".

Ранее президент США Дональд Трамп проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

В прошлом году Трамп заявил, что многие хотели бы возвращения России в формат G7. По его словам, восстановление "Большой восьмерки" было бы позитивным и выгодным шагом.

В МИД РФ заявили, что без участия Китая в расширенном формате G7 "едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения".

Как говорится на сайте министерства, Россия согласна с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что G7 в текущем виде не отражает происходящее в мире.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что идея о расширенном заседании G7 является шагом "в верном направлении".