Пьяный мужчина открыл стрельбу в Москве

Неизвестный стреляет из окна дома на улице Строителей в Москве.

Злоумышленник пока не задержан. В результате стрельбы пострадал полицейский.

По предварительным данным, стрелок находится в невменяемом состоянии, он имеет психическое заболевание. На месте работают правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце мая Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям - покушение на убийство, незаконный оборота оружия и хулиганство – после стрельбы на автостоянке жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе в Москве. По последним данным, в результате перестрелки был ранен случайный прохожий – сейчас его допрашивают следователи.

Также допрос ведется в отношении трех задержанных мужчин. Выясняются и причины конфликта.