Воронежский сквер имени Василия Шукшина активно обновляется благодаря депутатской помощи

Депутаты Воронежской городской думы в своей работе постоянно ориентируются прежде всего на инициативы своих избирателей - жителей города. Одним из примеров, когда предложение горожан становится руководством к действию стало благоустройство сквера имени Шукшина, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоит напомнить, что в 2019 году в сквере имени Василия Шукшина в Воронеже начались комплексные работы по приведению в порядок территории места отдыха жителей Левобережного района города. Сквер, деревья и дорожки находились в плачевном состоянии, зеленая рекреация могла придти в полное запустение.

Но инициативу жителей по благоустройству сквера услышали городские парламентарии. И вот совместными усилиями управы района, депутатов городской Думы Константина Ашифина, Владимира Калинина и Светланы Звягиной эта территория преображается.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, на первом этапе в сквере положили новую тротуарную плитку, опилили старые деревья, убрали залежи мусор и установили лавочки и урны.

В 2020 году в сквере уже высадили более десятка саженцев и многолетних кустарников, добавят и скамеек, чтобы горожане могли отдохнуть. Что важно и для удобства и для безопасности воронежцев - в сквере будет смонтировано современное наружное освещение. Уже установлено пятнадцать столбов. Отметим. что на эти цели уже привлечено полмиллиона рублей из бюджета города.





«Это сквер по-настоящему радует душу и поднимает настроение, - говорит депутат Владимир Калинин. - Мы здесь все делаем вместе с жителями района, и сквер преображается. Преображается и после того, как мы проводили здесь субботник люди заинтересовались и сами готовы помогать помощь, приходить. Порой, я прихожу, а они то убирают бумажки, наводят порядок, моют лавочки. А, порой, высаживают и свои кустарники и растения. Изменилось, я считаю, многое».



В планах благоустройства - установка памятного знака в честь выдающегося советского писателя и кинорежиссёра Василия Шукшина. Сейчас проект памятного знака согласовывается, но, как только все процедуры пройдут, знак обязательно займёт своё место в сквере, заверил парламентарий.

Как отметил депутат городской Думы Владимир Калинин, это будет символично. Ведь, именно в ДК Кирова, который расположен рядом со сквером некогда состоялся дебют Шукшина как кинорежиссёра.



Депутат Калинин, рассказал, что добился направления из бюджета города средств на реконструкцию плиточно-дорожной сети в сквере имени Героев Стратосферы. Там тоже пройдет серьезное обновление - выложат новые дорожки, поставят удобные лавочки.

«Люди благодарны, они приходят в парк, гуляют с детьми. Сегодня мы думаем поставить здесь детский комплекс, несмотря на то, что на многих дворовых площадках они установлены. Мы видим эту площадку не только как площадку отдыха, но и как центр притяжения детей, подростков, молодежи», - поясняет Владимир Калинин.