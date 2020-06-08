Воронежский сквер имени Василия Шукшина активно обновляется благодаря депутатской помощи

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Воронежская область
сквер, благоустройство, воронеж, деревья, парк, скамейка (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Воронежский сквер имени Василия Шукшина активно обновляется благодаря депутатской помощи

Депутаты Воронежской городской думы в своей работе постоянно ориентируются прежде всего на инициативы своих избирателей - жителей города. Одним из примеров, когда предложение горожан становится руководством к действию стало благоустройство сквера имени Шукшина, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоит напомнить, что в 2019 году в сквере имени Василия Шукшина в Воронеже начались комплексные работы по приведению в порядок территории места отдыха жителей Левобережного района города. Сквер, деревья и дорожки находились в плачевном состоянии, зеленая рекреация могла придти в полное запустение.

Но инициативу жителей по благоустройству сквера услышали городские парламентарии. И вот совместными усилиями управы района, депутатов городской Думы Константина Ашифина, Владимира Калинина и Светланы Звягиной эта территория преображается.

сквер, благоустройство, воронеж, деревья, парк(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, на первом этапе в сквере положили новую тротуарную плитку, опилили старые деревья, убрали залежи мусор и установили лавочки и урны.

сквер, благоустройство, воронеж, деревья, парк(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В 2020 году в сквере уже высадили более десятка саженцев и многолетних кустарников, добавят и скамеек, чтобы горожане могли отдохнуть. Что важно и для удобства и для безопасности воронежцев - в сквере будет смонтировано современное наружное освещение. Уже установлено пятнадцать столбов. Отметим. что на эти цели уже привлечено полмиллиона рублей из бюджета города.

сквер, благоустройство, воронеж, деревья, парк, скамейка(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

«Это сквер по-настоящему радует душу и поднимает настроение, - говорит депутат Владимир Калинин. - Мы здесь все делаем вместе с жителями района, и сквер преображается. Преображается и после того, как мы проводили здесь субботник люди заинтересовались и сами готовы помогать помощь, приходить. Порой, я прихожу, а они то убирают бумажки, наводят порядок, моют лавочки. А, порой, высаживают и свои кустарники и растения. Изменилось, я считаю, многое».

В планах благоустройства - установка памятного знака в честь выдающегося советского писателя и кинорежиссёра Василия Шукшина. Сейчас проект памятного знака согласовывается, но, как только все процедуры пройдут, знак обязательно займёт своё место в сквере, заверил парламентарий.

сквер, депутат калинин,благоустройство, воронеж(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Как отметил депутат городской Думы Владимир Калинин, это будет символично. Ведь, именно в ДК Кирова, который расположен рядом со сквером некогда состоялся дебют Шукшина как кинорежиссёра.

сквер, благоустройство, воронеж, деревья, парк, лето(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы


Депутат Калинин, рассказал, что добился направления из бюджета города средств на реконструкцию плиточно-дорожной сети в сквере имени Героев Стратосферы. Там тоже пройдет серьезное обновление - выложат новые дорожки, поставят удобные лавочки.

«Люди благодарны, они приходят в парк, гуляют с детьми. Сегодня мы думаем поставить здесь детский комплекс, несмотря на то, что на многих дворовых площадках они установлены. Мы видим эту площадку не только как площадку отдыха, но и как центр притяжения детей, подростков, молодежи», - поясняет Владимир Калинин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Воронежский сквер имени Василия Шукшина активно обновляется благодаря депутатской помощи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сквер имени шукшинк, депутат калинин, благоустройство, воронежская городская дума, воронеж



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети