СМИ сообщили о невыплате в Москве надбавок врачам, прибывшим из регионов в больницу РЖД

Следователи проверяют данные о возможной невыплате положенных компенсаций медикам, работающим в больнице РЖД. Об этом Накануне.RU сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

В СМИ появилась информация о невыплатах врачам, прибывшим в столицу из различных регионов страны, оказывающим помощь больным COVID-19 в Центральной клинической больнице №6 ОАО "РЖД".

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил президенту России, что федеральные надбавки медикам за апрель выплачены полностью. При этом депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сообщил, что "проехал по регионам – выплаты не получает большинство медиков". По его словам, Минздрав своими рекомендательными письмами "отрезал" большинство медиков от выплат.