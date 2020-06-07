Трамп приказал вывести национальную гвардию из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поручил вывести из Вашингтона подразделения национальной гвардии, которые были задействованы для наведения порядка в ходе массовых беспорядков.

По словам американского лидера, "теперь все находится под полным контролем".

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

Кроме того, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе на день раньше, чем планировалось.

Напомним, в США не прекращаются акции протеста и беспорядки, которые начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. В несколько городов введены силы Нацгвардии.

Ранее судмедэкспертиза подтвердила, что Джордж Флойд скончался в результате удушения. Специалисты подчеркивают, что это было убийство. Полицейским, задержавшим его, предъявлены обвинения.

После массовых беспорядков и мародерства, которые начались во многих городах, президент США прямо заявил о готовности применить силовой сценарий решения вопроса.