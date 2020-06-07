12 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Массовые беспорядки в Миннесоте, США (2020) | Фото: REUTERS/Nicholas Pfosi

Трамп приказал вывести национальную гвардию из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поручил вывести из Вашингтона подразделения национальной гвардии, которые были задействованы для наведения порядка в ходе массовых беспорядков.

По словам американского лидера, "теперь все находится под полным контролем".

Кроме того, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе на день раньше, чем планировалось.

Напомним, в США не прекращаются акции протеста и беспорядки, которые начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. В несколько городов введены силы Нацгвардии.

Ранее судмедэкспертиза подтвердила, что Джордж Флойд скончался в результате удушения. Специалисты подчеркивают, что это было убийство. Полицейским, задержавшим его, предъявлены обвинения.

После массовых беспорядков и мародерства, которые начались во многих городах, президент США прямо заявил о готовности применить силовой сценарий решения вопроса.

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Трамп приказал вывести национальную гвардию из Вашингтона

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Теги: вашингтон, беспорядки, дональд трамп, джордж флойд



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