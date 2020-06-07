ООН планирует под предлогом борьбы с коронавирусом навязать странам всеобщий доступ к абортам, контрацепции и "секспросвету"

ООН созвала членов Комиссии по народонаселению и развитию, чтобы распределить международную финансовую помощь, предназначенную для борьбы с коронавирусом. Средства планируют направить на дальнейшее сокращение рождаемости в мире за счет абортов, пропаганды контрацепции и "секспросвета" для детей, а также навязать это странам. Об этом говорится в проекте итогового документа.

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Сессия изначально планировалась в конце марта, но ее отложили из-за распространения в мире коронавируса. Нынешняя сессия проходит в дистанционном режиме и без широкой огласки, поскольку по ее итогам собираются принять "Декларацию о народонаселении, продовольственной безопасности, питании и устойчивом развитии в контексте коронавирусного заболевания", в которой странам навязывается "всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, предоставление информации и образования, а также включение вопросов репродуктивного здоровья в национальные стратегии и программы", т.е. всеобщий "секспросвет" для детей и пропаганду контрацепции и абортов. Страны будут должны обеспечить все это у себя.

В конце мая в рабочей группе ООН по проблеме дискриминации женщин призвали ни в коем случае не уменьшать число абортов. Ранее с таким же призывами выступали западные политики.

В Рабочей группе недовольны тем, что США требуют удалить из Глобального плана гуманитарного ответа на COVID-19 упоминание о "сексуальном и репродуктивном здоровье". И считают, что аборты - это "ключевой компонент приоритетов ООН в борьбе с пандемией COVID-19". Фактически под предлогом борьбы с коронавирусом ООН пытается навязать странам аборты и "секспросвет" как всеобщую обязанность.

В ноябре прошлого года в Найроби (Кения) Фонд народонаселения ООН провел международную конференцию по народонаселению и развитию в духе "устойчивого развития", на которой, в частности, пытался прописать признание аборта "репродуктивным правом человека".

11 стран, в том числе США, сделали официальное совместное заявление, в котором осудили эти попытки и указали, что "не существует международного права на аборт", но "международное право ясно гласит, что каждый имеет право на жизнь". В заявлении также осуждается попытка навязать детям "сексуальное просвещение" вопреки воле родителей. Кроме того, сказано, что сама повестка конференции обсуждалась "лишь с небольшой горсткой правительств".

Россия присоединилась к другому совместному заявлению, в котором сказано, что "мы не поддерживаем ссылки на двусмысленные термины и выражения, такие как "сексуальное и репродуктивное здоровье и права", в документах ООН, поскольку они могут подорвать центральную роль семьи". Заявление подписала 21 страна.