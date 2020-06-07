12 Сентября 2020
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Общество В России
салон самолета бизнес-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Крупные авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с середины июля

Российские крупные авиакомпании изучают возможность возобновления международного авиасообщения с 15 июля. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник.

Это будет возможным при соблюдении на борту строгих санитарных правил, а также при сокращении числа заболевших коронавирусной инфекцией. Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиаперевозчики и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок. При этом он отметил, что воздушное сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения ограничительных мер в регионах.

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Крупные авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с середины июля

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Теги: авиакомпании, международные полеты, коронавирус



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Ранее 08.06.2020 03:02 Мск В РСТ прокомментировали возможное возобновление полетов за рубеж

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