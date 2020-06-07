Крупные авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с середины июля

Российские крупные авиакомпании изучают возможность возобновления международного авиасообщения с 15 июля. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник.

Это будет возможным при соблюдении на борту строгих санитарных правил, а также при сокращении числа заболевших коронавирусной инфекцией. Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиаперевозчики и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок. При этом он отметил, что воздушное сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения ограничительных мер в регионах.