От коронавируса в Свердловской области умерло еще два человека

В Свердловской области за сутки скончались еще двое больных новой коронавирусной инфекцией. Общее число смертельных случаев – 41, сообщает оперштаб региона.

За последние сутки выявлено 240 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале.

Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ.

Всего на сегодняшний день в области зарегистрировано 7419 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге осталось только 5% свободных коек для приема пациентов с COVID-19. Всего в Свердловской области создано 5888 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями.

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков призвал уральцев крепиться, несмотря на ситуацию с коронавирусом, поскольку ограничения в регионе пока сохраняются.