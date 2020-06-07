СМИ: Скрипали под новыми именами переехали в Новую Зеландию

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    massimo santini мужская обувь вот

Общество За рубежом
Юлия Скрипаль (2018) | Фото: youtube.com/BBC

СМИ: Скрипали под новыми именами переехали в Новую Зеландию

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перебрались в Новую Зеландию, сообщила газета Sunday Times.

По словам источников издания в правительстве Великобритании, Скрипали переехали после того, как более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6.

Отмечается также, что бывший офицер ГРУ и его дочь получили новые имена.

Напомним, 4 марта 2018 года осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Ранее в Британии заявляли, что Сергей и Юлия Скрипаль не захотели встречаться с представителями посольства России в Лондоне. Отмечалось, что недавно Юлия сделала ряд заявлений перед британскими СМИ. Сам Скрипаль отказался от контактов с прессой.

В августе прошлого года посольство РФ в Лондоне направило очередную ноту в МИД Великобритании с требованием ответить на запросы российской стороны по делу Скрипалей. Дипломаты отмечают, что с момента "таинственного инцидента" в Солсбери прошло около полутора лет. Без ответа остаются более 80 дипломатических нот, направленных в Форин Офис.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Скрипали под новыми именами переехали в Новую Зеландию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей скрипаль, юлия скрипаль, новая зеландия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.02.2020 09:06 Мск Британский посол отказалась назвать страну пребывания Скрипалей
Ранее 18.12.2019 08:12 Мск Посол Великобритании: Скрипали отказались встречаться с российскими дипломатами
Ранее 07.08.2019 12:50 Мск СМИ: Скотленд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к отравлению Скрипалей
Ранее 02.08.2019 15:39 Мск Посольство РФ вновь просит Лондон дать возможность встретиться со Скрипалями
Ранее 28.06.2019 01:21 Мск Путин прокомментировал "дело Скрипалей"
Ранее 26.06.2019 09:00 Мск Сделку Скрипаля с Лондоном перед отравлением допустила его племянница
Ранее 23.05.2019 15:15 Мск СМИ сообщили о звонках Сергея Скрипаля племяннице: опубликована аудиозапись
Ранее 18.05.2019 08:52 Мск СМИ: Юлия Скрипаль выступит с заявлением в ближайшее время
Ранее 26.02.2019 15:29 Мск В Совфеде считают, что Скрипалям "не дают открыть рот"
Ранее 26.02.2019 10:46 Мск Посол Великобритании в РФ: Сергей и Юлия Скрипаль живы, я могу подтвердить
Ранее 20.02.2019 02:00 Мск Мать Скрипаля просит полицию признать сына пропавшим без вести
Ранее 18.02.2019 13:24 Мск Племянница Скрипаля: Сергей давно кремирован и стоит в урне
Ранее 18.02.2019 05:35 Мск Посольство России в Британии выразило обеспокоенность судьбой Скрипалей
Ранее 17.02.2019 20:19 Мск The Sunday Times: Состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось
Ранее 17.02.2019 16:05 Мск На соборе Девы Марии в Солсбери появился российский флаг
Ранее 15.02.2019 09:08 Мск Bellingcat назвала имя "третьего подозреваемого" по делу Скрипалей
Ранее 13.02.2019 01:27 Мск "Дело Скрипалей": Лавров и Помпео обсудили "мутную историю"
Ранее 11.02.2019 15:25 Мск Генпрокуратура Болгарии: Третий причастный к "делу Скрипалей" приезжал в страну
Ранее 08.02.2019 11:56 Мск Bellingcat связал "третьего отравителя" Скрипалей с отравлением в Болгарии
Ранее 08.02.2019 07:54 Мск Британская полиция считает причастными к "делу Скрипалей" пятерых россиян
Ранее 07.02.2019 07:48 Мск Британские СМИ: Третий отравитель Скрипалей остался в Лондоне
Ранее 21.01.2019 15:28 Мск ЕС ввел санкции против главы ГРУ и его заместителя из-за "дела Скрипалей"
Ранее 17.01.2019 12:34 Мск Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Ранее 17.01.2019 01:10 Мск ЕС введет санкции против Петрова и Баширова
Ранее 23.11.2018 03:00 Мск Лондон опубликовал новое видео с Петровым и Бошировым

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети