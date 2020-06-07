СМИ: Скрипали под новыми именами переехали в Новую Зеландию

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перебрались в Новую Зеландию, сообщила газета Sunday Times.

По словам источников издания в правительстве Великобритании, Скрипали переехали после того, как более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6.

Отмечается также, что бывший офицер ГРУ и его дочь получили новые имена.

Напомним, 4 марта 2018 года осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Ранее в Британии заявляли, что Сергей и Юлия Скрипаль не захотели встречаться с представителями посольства России в Лондоне. Отмечалось, что недавно Юлия сделала ряд заявлений перед британскими СМИ. Сам Скрипаль отказался от контактов с прессой.

В августе прошлого года посольство РФ в Лондоне направило очередную ноту в МИД Великобритании с требованием ответить на запросы российской стороны по делу Скрипалей. Дипломаты отмечают, что с момента "таинственного инцидента" в Солсбери прошло около полутора лет. Без ответа остаются более 80 дипломатических нот, направленных в Форин Офис.