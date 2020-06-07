Средств хватает: МЧС ответило на предложение США помочь в Норильске

Решение об участии других государств в ликвидации последствий аварии в Норильске принимает руководство страны, заявили в МЧС РФ, комментируя предложение о помощи со стороны властей США.

Как сообщил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян, сейчас у МЧС хватает собственных сил и средств. Он поблагодарил США за предложенную помощь. "Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно", - цитирует его РИА Новости.

Ранее госсекретарь Майк Помпео назвал ЧП в Норильске печальным. По его словам, Соединенные Штаты, несмотря на разногласия с Москвой, готовы помочь РФ в борьбе с последствиями "экологической катастрофы".

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала инициативу Вашингтона вторым жестом доброй воли, напомнив о взаимных поставках аппаратов искусственной вентиляции легких.