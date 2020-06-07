Более 20 полицейских пострадали за время протестов в Лондоне

В ходе протестов в Лондоне за последние несколько дней пострадали 23 полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции британской столицы.

По итогам субботней манифестации на улице Уайтхолл были задержаны 14 человек.

В Лондоне уже неделю идут массовые протесты против расового неравенства после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

6 июня демонстранты закидывали полицию мусором, жгли файеры и скандировали лозунги. На видео, которые появились в Сети, видно, как на Даунинг-стрит одна из лошадей испугалась, сбросила полицейского и сбила как минимум одного протестующего.

1 июня в Лондоне у посольства США прошли акции протеста. Несмотря на сохраняющийся в Великобритании карантин, тысячи людей собрались на Трафальгарской площади и у здания американского посольства, требуя положить конец расовой дискриминации. Некоторые держали плакаты с надписью: "Правосудие для Джорджа Флойда".

Также в центре Манчестера прошел марш под лозунгом "Жизни черных важны". Лондонская полиция сообщила, что 23 человека задержаны за различные нарушения.