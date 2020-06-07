Более 20 полицейских пострадали за время протестов в Лондоне

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    ботинки женские на зиму здесь

Происшествия За рубежом
Лондон полиция (2010) | Фото:gzt.ru

Более 20 полицейских пострадали за время протестов в Лондоне

В ходе протестов в Лондоне за последние несколько дней пострадали 23 полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции британской столицы.

По итогам субботней манифестации на улице Уайтхолл были задержаны 14 человек.

В Лондоне уже неделю идут массовые протесты против расового неравенства после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

6 июня демонстранты закидывали полицию мусором, жгли файеры и скандировали лозунги. На видео, которые появились в Сети, видно, как на Даунинг-стрит одна из лошадей испугалась, сбросила полицейского и сбила как минимум одного протестующего.

1 июня в Лондоне у посольства США прошли акции протеста. Несмотря на сохраняющийся в Великобритании карантин, тысячи людей собрались на Трафальгарской площади и у здания американского посольства, требуя положить конец расовой дискриминации. Некоторые держали плакаты с надписью: "Правосудие для Джорджа Флойда".

Также в центре Манчестера прошел марш под лозунгом "Жизни черных важны". Лондонская полиция сообщила, что 23 человека задержаны за различные нарушения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Более 20 полицейских пострадали за время протестов в Лондоне

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: протесты, лондон, полицейские



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети