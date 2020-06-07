Цифровые пропуска в Москве могут отменить с 14 июня

В Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуска, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РБК.

Как сообщили источники издания, об отмене пропускного режима столичные власти могут объявить уже завтра, 8 июня. Однако решение остается за Сергеем Собяниным исходя из ситуации в городе.

Режим действия цифровых пропусков для передвижения на транспорте в Москве и Московской области был введен в середине апреля. В Подмосковье его отменили с 23 мая.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ,включающий в себя постепенное "открытие" экономики и возобновлении работы городских организаций.

6 июня Собянин анонсировал "более радикальные решения" по ослаблению ограничений в связи с COVID-19. По его словам, они могут быть приняты на следующей неделе.