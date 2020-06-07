Ветер мешает работам на месте ЧП в Норильске

МЧС России продолжает непрерывно работать в зоне чрезвычайной ситуации в Норильске.

За прошедшие сутки собрано 853 метров кубических водно-нефтяной смеси, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. Это значительно больше, чем во все предыдущие дни работ суммарно.

Всего извлечено и подготовлено для утилизации 11,5 тысяч метров кубических грунта. Обработано для утилизации 2000 кв.метров грунта с помощью 1,8 тонн сорбента.

Выполнение работ осложнено сильным ветром, отметили в МЧС. Загрязненные участки мигрируют и спасательным службам приходится передвигать не только технику, но и емкости для утилизации.

Ликвидация основных последствий аварии в Норильске займет около двух недель, сообщил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет. Возбуждено четыре уголовных дела.

ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Глава компании "Норильский никель" Владимир Потанин заявил, что компания "отмобилизовала силы и средства по плану, предоставленному министром ЧС". "Ни одного рубля бюджетного на это не уйдет. Мы вернем все в первоначальное состояние", - пообещал Потанин. По его словам, на ликвидацию уйдет не меньше десяти миллиардов.