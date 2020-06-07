12 Сентября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: Госдума РФ

"Это надо взламывать!" Онищенко поддерживает отмену самоизоляции по всей стране

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что поддерживает выход из карантина в стране.

По его мнению, нерешительность в это вопросе может стать губительной, в частности, для сферы культуры.

"Это надо взламывать!", - сказал Онищенко в эфире НСН. По словам эксперта, надо заставлять людей принимать решения.

При этом в Москве ограничения нужно снимать более решительно, отметил депутат, в столице для этого есть все условия.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее.

Ранее в мае Онищенко сделал заявление о том, что коронавирус уже "выдыхается". По его словам, "даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать".

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"Это надо взламывать!" Онищенко поддерживает отмену самоизоляции по всей стране

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Теги: геннадий онищенко, самоизоляция, москва



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