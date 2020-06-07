В России за сутки коронавирус выявили почти у 9 тысяч человек

8 тысяч 984 заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлено за последние сутки в России.

Больше всего выявленных случаев в Москве – 1 тыс. 956 заболевших. На втором месте Московская область – 754, на третьем Санкт-Петербург – 340.

В регионах УрФО лидером по приросту является Свердловская область – 240 выявленных случаев. Далее идут Челябинская область и ХМАО – по 115, ЯНАО – 73, Тюменская область – 35 и Курганская область – 8 случаев.

Всего в стране на сегодняшний день выявлено 467 673 заболевших в 85 регионах, сообщает оперативный штаб.

Выписано из больниц 5 343 человек. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 226 731.

Также за сутки зафиксировано 134 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 5 859 человек.