В Красноярском крае из-за сильных дождей разрушились два автомобильных моста

В Партизанском районе Красноярского края на 65-м километре дороги Партизанское - Мина из-за сильных дождей частично разрушился автомобильный мост. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном главке МВД.

Транспортное сообщение с пятью селами через реку Малый Кой осуществляется по другой дороге - через Манский район. Кроме того, на 50-м километре этой же дороги подмыло второй мост.

6 июня из-за большого количества осадков частично затопило поселки Колбинский в Манском и Мина в Партизанском районах.

Ранее в Мурманской области из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне станция Кола - станция Выходной. На мосту шли восстановительные работы, но 1 июня он обрушился.

Тем временем, на реке Кола продолжает ухудшаться паводковая ситуация. Ранее вода в реке преодолела отметку в 370 см, сообщалось, что она может подняться до четырех метров и выше. Появляется угроза подтопления населенных пунктов.