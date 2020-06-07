12 Сентября 2020
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подмыв моста в Красноярском крае (2020) | Фото: 24.мвд.рф

В Красноярском крае из-за сильных дождей разрушились два автомобильных моста

В Партизанском районе Красноярского края на 65-м километре дороги Партизанское - Мина из-за сильных дождей частично разрушился автомобильный мост. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном главке МВД.

Транспортное сообщение с пятью селами через реку Малый Кой осуществляется по другой дороге - через Манский район. Кроме того, на 50-м километре этой же дороги подмыло второй мост.

6 июня из-за большого количества осадков частично затопило поселки Колбинский в Манском и Мина в Партизанском районах.

Ранее в Мурманской области из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне станция Кола - станция Выходной. На мосту шли восстановительные работы, но 1 июня он обрушился.

Тем временем, на реке Кола продолжает ухудшаться паводковая ситуация. Ранее вода в реке преодолела отметку в 370 см, сообщалось, что она может подняться до четырех метров и выше. Появляется угроза подтопления населенных пунктов.

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В Красноярском крае из-за сильных дождей разрушились два автомобильных моста

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Теги: мост, дожди, паводок, красноярский край



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