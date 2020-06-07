В Туве ввели карантин из-за коронавируса

Власти Тувы на две недели ввели карантин на территории республики. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Карантин продлится с 8 по 21 июня. Кроме того, в Туве до 30 июня действует режим самоизоляции.

По данным регионального Минздрава, на 6 июня в республике выявлено 1607 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, ранее глава Республики Тува Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. В Instagram он опубликовал видео с больничной койки. Кара-оол жалуется на сильные головные боли, говорит, что с ним в больнице оказались и другие чиновники.