Захарова ответила на предложение Помпео помочь после ЧП в Норильске

Россия благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее госсекретарь Майк Помпео назвал ЧП в Норильске печальным. По его словам, Соединенные Штаты, несмотря на разногласия с Москвой, готовы помочь РФ в борьбе с последствиями "экологической катастрофы".

Дипломат в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" назвала инициативу Вашингтона вторым жестом доброй воли, напомнив о взаимных поставках аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет. ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Возбуждено четыре уголовных дела.

Ранее группировка по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске была увеличена с 300 до 470 человек. В пятницу в МЧС сообщили, что разлив дизельного топлива в Норильске удалось локализовать. Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске из-за которой произошел разлив дизельного топлива, могла стать изношенность оборудования, сообщили в Ростехнадзоре.