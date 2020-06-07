12 Сентября 2020
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Пропавшего в лесу Пермского края 10-летнего мальчика нашли живым

10-летний мальчик, пропавший в Гайнском районе Пермского края, найден живым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, ребенка обнаружили в окрестностях деревне Верхний Будым вечером 6 июня.

Его состояние удовлетворительное, с ним работают врачи и психологи.

Напомним, 10-летний житель поселка Лель Гайнского района пропал в ночь с 3 на 4 июня. Он на велосипеде поехал к реке с двумя несовершеннолетними приятелями. С берега реки дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а 10-летний мальчик поехал на велосипеде. В связи с тем, что домой ребенок не вернулся, родители организовали поиски самостоятельно, но к ночи сына не нашли, и обратились с заявлением о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы.

Следователи СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье "убийство". Был осмотрен дом, в котором он жил, допрошены родственники, свидетели, местные жители.

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Пропавшего в лесу Пермского края 10-летнего мальчика нашли живым

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Теги: мальчик, поиски, пермский край



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