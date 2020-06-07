"Хозяйка Югры" укрепила позиции благодаря поддержке президента и идет на новый срок

На минувшей неделе была раскрыта главная политическая интрига Югры 2020 года – президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение действующего губернатора округа Натальи Комаровой на новый срок. Глава государства тем самым дал положительную оценку тому курсу, которым регион развивался на протяжении двух "пятилеток" – а это решение межнациональных, жилищных проблем и ликвидация "регионального феодализма" в нефтяном крае.

Ковид ставят на вид

Решение президента, озвученное во время беседы с Натальей Комаровой, для многих не стало неожиданностью – его предсказывали последние несколько месяцев. Сама глава региона также говорила, что готова продолжить работу на посту. На большой пресс-конференции в конце прошлого года журналист спросил ее, что она ответит, если ей предложат остаться. Она тогда отметила:

"Если сегодня отвечать на ваш вопрос, то останусь. С каким чувством? С рабочим, работать же приглашают, а не на другие какие-то мероприятия, значит, будем работать".

2020 год преподнес неожиданные вызовы, это и распространение коронавирусной инфекции, и вызванная введенными во многих странах карантинными мерами непростая ситуация на нефтяном рынке. На решение президента повлияло и то, как губернатор региона справляется с эпидемией. Ведь это стало настоящим экзаменом для глав субъектов. Руководители тех территорий, где ситуация оказалась критической, этот тест не прошли, некоторые были отправлены в отставку (как глава Архангельской области). Югра же, по оценке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), вошла в топ-3 регионов, эффективно противостоящих инфекции. Наталья Комарова держит ситуацию на жестком контроле: регулярно в режиме онлайн информирует югорчан о положении дел, отвечает на их вопросы, это позволяет избегать домыслов о распространении болезни с одной стороны, с другой – вырабатывать эффективные меры поддержки бизнеса и населения.

Глава государства во время онлайн-беседы с Натальей Комаровой подробно остановился на социально-экономических показателях. Было отмечено, что в регионе растет численность населения и уровень доходов – в настоящий момент он в полтора раза выше, чем в среднем по стране. Также Путин отметил положительные показатели оборота внешней торговли, низкую долговую нагрузку региона и высокие темпы строительства – выше, чем в среднем по России.

"Безусловно, мы это хорошо знаем, и сегодняшняя актуальная информация это подтверждает, регион под вашим руководством развивается очень успешно, показатели впечатляют.. Все это в целом дает вам основание претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу пожелать вам только успехов", – сказал глава государства.

По мнению директора Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Дмитрия Орлова, политический вес Комаровой после заявлений Путина существенно вырос.

"Одобрение президентом выдвижения Натальи Комаровой на пост губернатора Югры - определенное свидетельство доверия ей со стороны федерального центра. Думаю, позитивная оценка работы Комаровой является интегральной. Политическая управляемость, динамичное развитие региона, благоприятная социальная ситуация, умение выстроить отношения с элитами и бизнесом – все это адекватно оценено федеральным центром", – заявил он Накануне.RU.

Борьба с "князьками"

Говоря об отношениях с элитами, стоит напомнить, что за именно за минувшую десятилетку в Югре было покончено с "региональным феодализмом" – в крупнейших муниципалитетах региона потеряли власть "князьки", опиравшиеся на поддержку местных криминальных и бизнес-групп, препятствовавшие проведению общефедеральных реформ. Сейчас внутриполитическая ситуация в регионе оценивается как стабильная.

Параллельно решалась проблема межнациональных конфликтов, которые раньше то и дело сотрясали регион и регулярно возникали в криминальных сводках. В Югре был принят комплексный план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики. Наряду с уже опробованными мероприятиями в сфере культуры и просветительства, власти автономии сформировали действенную систему наблюдения за состоянием межнациональных отношений и раннего предупреждения конфликтов на межнациональной почве. Достижения Югры в этом вопросе подтверждали представители Администрации президента Магомедсалам Магомедов и Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Сегодня 86% жителей субъекта положительно оценивают ситуацию в сфере межнациональных отношений.

Десятилетие работы Натальи Комаровой с федеральной точки зрения выглядит уверенно, говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин, хотя она возглавляет далеко не самый простой регион.

"Ресурсная территория, с одной стороны, предоставляет Наталье Комаровой больше возможностей для контроля за ситуацией, но вместе с тем дает дополнительные риски, так как Югра привлекательна для многих игроков. Губернатор справлялась с задачами, провалов ни с федеральной, ни с местной точки зрения в ее работе не было", – отмечает политолог.

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко полагает, что в решении политических проблем в Югре помогают регулярные поездки Натальи Комаровой в муниципалитеты.

Добывая – развиваться

Югра является ключевым нефтедобывающим регионом страны, и от стабильности в территориях автономии зависит социально-экономическая устойчивость не только самого региона. В условиях непростой ситуации на нефтяном рынке Югра сохраняет социальную направленность бюджета, а предприятия продолжают стабильно работать, федеральный центр и ключевые нефтегазовые игроки региона без труда договариваются между собой.

Как считает глава Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, Наталья Комарова не просто досконально вникла в дела округа, а сумела завоевать авторитет и одобрение среди нефтегазовой бизнес-элиты региона.

"Эти 10 лет оказались достаточно плодотворными. В качестве иллюстрации посмотрим на добычу: 2018 год стал первым годом, когда объем добычи нефти в Ханты-Мансийском округе не упал, а вырос. Сам факт говорит о том, что направление для приложения усилий руководство региона выбрало правильное. В "нефтянке" сегодня много проблем и вопросов. Главный – отсутствие новых крупных месторождений, сопоставимых с Самотлором и Федоровским. Месторождения, открываемые в последние годы, – малые или трудноизвлекаемые. Неслучайно в Югре появился первый в нефтяной отрасли серьезный научно-технический полигон на Пальяновском месторождении, связанный с технологиями для освоения Баженовской свиты", – говорит эксперт.

В мае 2020 года в Югре добыли 12-миллиардную тонну нефти



Нефтяник отмечает и значительный вклад главы Югры в развитие нефтегазового комплекса всей страны. Геннадий Шмаль напоминает, что именно Югра первой начала лоббировать изменение системы налогообложения для отрасли. В 2015 году окружная дума внесла проект о налоге на финансовый результат (НФР), затем регион поддерживал переход к налогу на добавленный доход (НДД), который работает в пилотном режиме. Югорский вариант налога даже более совершенен, чем запущенный НДД. Как говорит Геннадий Шмаль, предложение Думы Югры, губернатора и ее команды было наиболее правильным.

"Улучшаются не только условия, в которых работает нефтяная отрасль Югры, но и условия жизни добытчиков и всех югорчан. Я в том году побывал в Нижневартовске, куда не приезжал несколько лет. Очень порадовался: красивый, чистый и уютный город. А я помню его еще в те годы, когда в городе было несколько деревянных домов. Есть великолепный по своему состоянию Сургут, где работает "домашняя" компания "Сургутнефтегаз". Все это показывает, как губернатору удается работать с нефтяниками по социальным программам", – отмечает Геннадий Шмаль.

Города Югры действительно преображаются и превращаются в современные мегаполисы с деловыми центрами и уютными микрорайонами. Минувшая десятилетка Комаровой сопровождалась активным сносом ветхих домов и массовым переселением людей в новостройки – был утвержден план по ежегодному вводу в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья. Активно решалась проблема так называемых балков.

"Прежде в автономном округе, когда было начато освоение Югры, никто не занимался проблемами реального строительства, – вспоминает политолог Анатолий Гагарин. – Потому что полагали, что Югра – это вахтовая территория, где можно осваивать ресурсы, но никто там постоянно жить не собирается. Наталья Комарова переломила это отношение. При ней была реализована программа, которая была проведена через общественное сознание и смогла изменить отношение к этому региону. Это процесс длительный и он увенчался успехом: идея "Многовековой Югры" хорошо легла в общественное сознание, и накопленные проблемы, которые не решались достаточно большой период времени, решаются или уже решены".

Балочной проблеме в Югре – 40 лет, десять лет назад ее решение упиралось в отсутствие законодательной базы. Помещения балочного фонда по закону не являлись жилыми, и у регионов не было полномочий по изменению их статуса. С приходом Натальи Комаровой для запуска первой масштабной "балочной программы" депутаты обратились в Госдуму с инициативой об изменении Жилищного кодекса, а правительство региона скорректировало местные законы для того, чтобы югорчане могли воспользоваться окружными программами.

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Юрий Важенин считает изменение нормативной базы главной заслугой губернатора. "Наталья Комарова поднимала этот вопрос даже на встрече с Владимиром Путиным, он выписал определенную "индульгенцию". После отработки законодательного механизма ликвидация балков пошла совершенно другими темпами, округ по закону смог выделять существенные средства на расселение", – подтверждает Юрий Важенин.

Во время встречи 3 июня глава государства дал губернатору четкий сигнал о том, в каком направлении следует вести работу в дальнейшем. Путин отметил необходимость продолжения программы по переселению людей из аварийного жилья. Политолог Анатолий Гагарин убежден, что и с этой проблемой "хозяйка Югры" справится.

Выборы губернатора Югры ожидаются в сентябре этого года. По закону автономии, кандидатуру утверждают депутаты регионального парламента из числа предложенных президентом персон. Ранее Наталья Комарова уже заявила о планах развития на ближайшую "пятилетку". Среди ключевых: рост инвестиций в регион до 1,4 трлн руб. к 2024 году, установление горизонта стратегического планирования до 2050 года, фундаментальные внутренние экономико-политические реформы в виде создания агломераций.