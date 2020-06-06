11 Сентября 2020
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Спорт В России Москва
Леонид Федун (2020) | Фото: spartak.com

"Пока был в больнице, получил много сообщений". Вылечившийся от коронавируса Федун посетил тренировку "Спартака"

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун, недавно переболевший коронавирусной инфекцией, сегодня посетил тренировку "красно-белых" на базе команды в Тарасовке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного клуба, после занятия он пообщался с тренерским штабом и генеральным директором Томасом Цорном.

"Хочу еще раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки. Пока я был в больнице, получил много сообщений, было очень приятно", - заявил Федун.

По его словам, сейчас болезнь позади и он приступает к работе.

Напомним, также коронавирус был обнаружен у полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева. Игрок был отстранен от тренировок и помещен на домашний карантин.

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"Пока был в больнице, получил много сообщений". Вылечившийся от коронавируса Федун посетил тренировку "Спартака"

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Теги: Федун, Спартак, тренировка



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