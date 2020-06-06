Бондарчук опроверг информацию о проверке "Ленфильма" из-за хищения бюджетных средств

Председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук прокомментировал сообщения о проверке киностудии из-за хищения средств.

Сегодня в Сети появилась информация со ссылкой на анонимный источник об оперативных мероприятиях в отношении Бондарчука и других лиц для установления их причастности к хищению "Ленфильмом" выделенных бюджетных средств и кредитов. Называлась сумма в 2 млрд рублей.

Сам Федор Бондарчук это опроверг.

"Это от начала до конца ложь. Там нет ни одного слова правды", - цитирует режиссера "Интерфакс".

По его словам, киностудия "прошла 100 проверок и две Счетные палаты". Между тем, в пресс-службе "Ленфильма" отказались комментировать ситуацию.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что налоговики заблокировали счета "Ленфильма" из-за долгов.