"Если вы говорите 600, где 400 млн?": Путин заставил оправдываться главу Бурятии

Владимир Путин одернул главу Бурятии Алексея Цыденова, который утверждал, что строительство нового здания Национальной библиотеки республики обошлось в 615 млн рублей. У президента оказались другие данные.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, заявление прозвучало в субботу, 6 июня, на встрече главы государства с деятелями культуры. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Цыденов рассказал, что сегодня открывается знаковый для республики объект – новое здание Национальной библиотеки Бурятии, которое отвечает всем современным требованиям. По его словам, здесь хранится более миллиона книг, в том числе памятники письменности Востока.

"На возведение нового корпуса библиотеки и оснащение современным оборудованием благодаря вашей поддержке было выделено 615 млн рублей. Расширены площади…", - докладывал глава Бурятии.

Однако Владимир Путин заявил, что у него другая информация.

"По моим данным, миллиард 200 миллионов стоит библиотека. 200 [млн] – от вас. Если вы говорите 600, где 400 миллионов?", - спросил президент.

Цыденов ответил, что еще предстоит реконструкция старого здания.

"Новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете", - оправдался он, после чего продолжил доклад.

Как сообщало Накануне.RU, недавно министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова угодила в скандал. Чиновница заявила, что в республике "еще никто не умер с голоду" из-за ограничительных мер. Позже ей пришлось объяснять свои слова.