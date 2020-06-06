11 Сентября 2020
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шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

"Если вы говорите 600, где 400 млн?": Путин заставил оправдываться главу Бурятии

Владимир Путин одернул главу Бурятии Алексея Цыденова, который утверждал, что строительство нового здания Национальной библиотеки республики обошлось в 615 млн рублей. У президента оказались другие данные.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, заявление прозвучало в субботу, 6 июня, на встрече главы государства с деятелями культуры. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Цыденов рассказал, что сегодня открывается знаковый для республики объект – новое здание Национальной библиотеки Бурятии, которое отвечает всем современным требованиям. По его словам, здесь хранится более миллиона книг, в том числе памятники письменности Востока.

"На возведение нового корпуса библиотеки и оснащение современным оборудованием благодаря вашей поддержке было выделено 615 млн рублей. Расширены площади…", - докладывал глава Бурятии.

Алексей Цыденов(2017)|Фото: Накануне.RU

Однако Владимир Путин заявил, что у него другая информация.

"По моим данным, миллиард 200 миллионов стоит библиотека. 200 [млн] – от вас. Если вы говорите 600, где 400 миллионов?", - спросил президент.

Цыденов ответил, что еще предстоит реконструкция старого здания.

"Новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете", - оправдался он, после чего продолжил доклад.

Как сообщало Накануне.RU, недавно министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова угодила в скандал. Чиновница заявила, что в республике "еще никто не умер с голоду" из-за ограничительных мер. Позже ей пришлось объяснять свои слова.

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"Если вы говорите 600, где 400 млн?": Путин заставил оправдываться главу Бурятии

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Теги: Путин, Цыденов, Бурятия, библиотека



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