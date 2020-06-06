Опальный ведущий "Бесогона" выступил против программы образования-2030 Германа Грефа

Новый выпуск программы "Бесогон" Никиты Михалкова вышел в сети 6 июня под довольно одиозным названием, хотя и несколько избитым - "Над пропастью во лжи", ведущий сообщил, что на предыдущую программу был огромный отклик, он прокомментировал слухи вокруг его "медийной войны", заявив, что за ним не стоят какие-то кланы, и он не отстаивает политические интересы, а руководствуется одним желанием узнать правду, которой он не знает, как персонаж фильма Феллини в исполнении Мастроянни, сказал Михалков. Главной темой программы стало дистанционное образование и сбор данных о детях для некоего национального регистра, передает корреспондент Накануне.RU.

В программе критиковались "высокие технологии", благодаря которым сейчас осуществляется онлайн обучение. Михалков привел для примера выдержку из лекции доктора Курпатова о "цифровом аутизме". Якобы из исследования 2017 года когнитивных и социальных психологов Адриан Ф. Уорда, Маартена В. Бос следует, что люди физически глупеют рядом с мобильным телефоном. Поэтому критике подвергся Греф, который занимается цифровыми платформами для обучения сегодня и программой образования 2030. И для всех этих нововведений пандемия "мать родная", отметил Михалков.

Помимо программы образования-2030, Михалков напомнил о программе "Умный город", на сайте дорожной карты которой также прописаны некие "носимые и вживленные в организм медицинские цифровые устройства", также там говорится о генной терапии и редактировании генома. В свете того, что Владимир Путин в этот же день анонсировал формирование "Национальной базы генетической информации", посылы Михалкова резко актуализируются.

"Бесогон" напоминает, что представляет собой эта программа образования от Грефа - смерть форматов: диплома об окончании учебного заведения к 2025 году, исчезновение авторских учебников и так далее. Главное - замена учителя искусственным интеллектом в качестве наставника.

"Это не конспирология, дорогие мои критики, - сказал известный режиссер, - это реальный документ. Посмотрите, как грамотно он завуалирован, эта программа идет под соусом оптимизации, инновации, прогресса и этими маскировочными словами она приводится в жизнь".

Программа Германа Грефа, подготовленная иностранными специалистами, по мнению Михалкова, вовсе не рассчитана на всю Россию, ведь не в каждом уголке необъятной страны есть хотя бы интернет - эта программа поможет дальнейшему разделению на богатых и бедных, на умных и глупых.

"А вы не думаете, что отношение провинции к центру будет усугубляться в сторону негатива, неприятия, что, в общем-то, по большому счету, и есть одна из опасностей развала страны?" - задается вопросом Михалков.

Михалков продолжил освещать тему его взаимоотношений с Владимиром Познером после того, как журналист написал личное письмо режиссеру, в котором признался, что не любит и не признает открытых писем - он опубликовал в итоге письмо открытое. На этом они оба решили "препирательства" закончить.

Также Михалков рассказал о малоизвестном до этого батюшке, который с азартом записывает на своем канале ответы для Михалкова, пытаясь его разоблачить. Этот разбор программы Михалков назвал "велеречивой глупостью".

Также он заявил, что исчерпан конфликт с соседом и добрым другом Павлом Гусевым, который заявил, что программа "Бесогон" рассчитана "на быдляк", а сюжетом про чипирование должны были заинтересоваться в СК.

Со свойственной ему иронией рассуждал о собственной судьбе в глазах других, похоже, ему доставляет удовольствие читать отзывы либеральных журналистов, которые считают его ныне отвергнутым властью, другие, признается Никита Михалков, отныне записали его в свои ряды оппозиционеров. Также он поделился, какие мемы и шутки ходят теперь в сети после его предыдущих выпусков, среди которых "Паша, ты что, а***" и "Если я что-то утверждаю - я не обязан предоставлять доказательства".

Режиссер вернулся к теме принудительной вакцинации, управляемой транснациональным капиталом, процитировав эссе кандидата философских наук Владимира Лепехина, который считает в свою очередь эту технологию маркировкой и приватизацией человеческих тел на пути в новый глобальный Освенцим. Эксперт, к чьему мнению прислушивается Михалков и чьи тезисы транслирует, настаивает на том, что вакцинация - это крайняя мера, и она не может быть принудительной, так пишет кандидат философских наук Лепехин.

Метаморфозы, происходящие с режиссером и автором "Бесогона", действительно, сегодня массово обсуждаются в сети на самых разных уровнях с тех пор, как его программу про "чипирование" сняли с эфира. Как объяснило Михалкову само руководство ВГТРК, как госкорпорация, не может "наезжать" на другую госструктуру - "Сбербанк".