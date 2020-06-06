Наталья Комарова ввела новые меры в Сургутском районе для профилактики коронавируса

В Сургутском районе ХМАО введены новые меры безопасности для нераспространения коронавируса. Соответствующее распоряжение сегодня подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

Как сообщили Накануне.RU в окружном оперативном штабе по профилактике COVID-19, новый документ предусматривает переформирование Лянторской городской больницы в инфекционный стационар и развертывание за сутки инфекционного стационара на базе Нижнесортымской городской больницы.

Предполагается непрерывное медицинское наблюдение за вахтовыми работниками на карантинных объектах и закрепление зон медобслуживания объектов размещения вахтового персонала в Сургутском районе.

До 9 июня в правительство Югры должны быть внесены предложения по изменению схемы коечного фонда и расстановки кадров в медорганизациях. Также распоряжением предусмотрены рекомендации для ПАО "Сургутнефтегаз" и другие меры.

Ранее сообщалось, что Сургут продолжает лидировать в округе по количеству новых больных коронавирусом.