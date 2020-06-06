В Башкирии потушили крупный пожар в торговом центре "Лекс"

В Башкирии ликвидировали крупное возгорание в торговом центре "Лекс".

Как сообщили Накануне.RU в республиканском ГУ МЧС, сегодня днем поступил сигнал о задымлении кровли административного здания по улице Островского в городе Октябрьский. Еще до прибытия пожарной охраны администрацией из здания было эвакуировано 35 человек.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В 14 часов 28 минут по московскому времени пожарным удалось справиться с огнем.

Как уточнили в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Точная причина пожара в торговом центре сейчас устанавливается.