11 Сентября 2020
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пожар в торговом центре Лекс (2020) | Фото: ГУ МЧС РФ по республике Башкортостан

В Башкирии потушили крупный пожар в торговом центре "Лекс"

В Башкирии ликвидировали крупное возгорание в торговом центре "Лекс".

Как сообщили Накануне.RU в республиканском ГУ МЧС, сегодня днем поступил сигнал о задымлении кровли административного здания по улице Островского в городе Октябрьский. Еще до прибытия пожарной охраны администрацией из здания было эвакуировано 35 человек.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В 14 часов 28 минут по московскому времени пожарным удалось справиться с огнем.

Как уточнили в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Точная причина пожара в торговом центре сейчас устанавливается.

пожар в торговом центре Лекс(2020)|Фото: ГУ МЧС РФ по республике Башкортостан

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В Башкирии потушили крупный пожар в торговом центре "Лекс"

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Теги: торговый центр, пожар, Башкирия, МЧС



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