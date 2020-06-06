Уралец разгромил магазин и устроил драку за отказ продать ему алкоголь после 19 часов

Житель Среднего Урала предстанет перед судом за покушение на грабеж алкоголя. Мужчине отказались его продавать из-за действующих в регионе ограничений.

Эта история случилась в начале мая в Серове: в дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины-покупателя о том, что в магазине на улице Каляева неизвестный пытался похитить из торгового зала алкоголь и устроил драку. Нарушитель порядка был задержан полицейскими и доставлен в отдел для разбирательства.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Серовский", выяснилось, что в тот вечер мужчина 1987 года рождения со своим 38-летним знакомым выпивали и хотели продолжить прием крепких напитков. Однако время было уже более 19 часов, а из-за ситуации с коронавирусом продажа спиртного по указу губернатора в Свердловской области запрещена.

Приятели все же отправились в ближайший магазин. На входе один из них, услышав отказ продать алкоголь, неожиданно схватил стоящую упаковку бутылок с пивным напитком и попытался выйти. Упаковка порвалась и бутылки выпали, а мужчина подхватил оставшуюся часть товара и выбежал на улицу.

Работники торговой точки оказались не робкого десятка и вернули злоумышленника вместе с похищенным обратно. В ответ тот начал возмущаться, хватать товар, нарушать порядок в помещении торгового объекта, в грубой форме разговаривать с сотрудниками и своим приятелем. Закончилось все тем, что друзья подрались: это зафиксировала видеокамера, установленная в помещении магазина. Затем главный участник инцидента был задержан.

Оказалось, что мужчина не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя, краж, умышленное причинение вреда здоровью и похищение чужого документа. Сейчас уголовное дело направлено в суд, который и решит его дальнейшую судьбу.

Напомним, на этой неделе губернатор Евгений Куйвашев рассказал, когда в Свердловской области снимут ограничения по времени продажи алкоголя.