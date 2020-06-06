11 Сентября 2020
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футболисты ФК &quot;Урал&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: все оставшиеся матчи чемпионата России по футболу будут показаны бесплатно

Все матчи чемпионата России по футболу после возобновления турнира, с большой долей вероятности, будут показаны бесплатно. Об этом со ссылкой на свои источники пишет "Чемпионат.com".
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По данным издания, оставшиеся встречи РПЛ покажут каналы холдинга "Матч ТВ" – именно этот вариант обсуждался вчера, 5 июня, на общем собрании клубов. Ранее холдинг бесплатно показывал лишь несколько матчей тура, а все остальные встречи транслировались на платных каналах.

Напомним, сезон в Российской Премьер-лиге возобновится в июне, командам будет разрешено делать по пять замен в одном матче. Чемпионат был приостановлен этой весной из-за распространения нового коронавируса.

Недавно Роспотребнадзор согласовал с РПЛ проведение футбольных матчей со зрителями. При этом трибуны могут быть заполнены только на 10% от всех мест на стадионе.

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СМИ: все оставшиеся матчи чемпионата России по футболу будут показаны бесплатно

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Теги: футбол, чемпионат, РПЛ, показ, Матч ТВ



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