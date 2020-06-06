Глава СВР о высылке Чехией российских дипломатов: "Очень гнусная и подлая провокация"

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал решение властей Чехии о высылке российских дипломатов.

Читайте также: Обидчивые чехи и реальность

Напомним, на этой неделе Прага решила выслать из страны двух сотрудников российского диппредставительства. Это связано с сообщениями о том, что российский дипломат якобы привез в Чехию яд рицин.

"Мы суверенное государство и подобные акции для нас неприемлемы", - заявлял чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Как заявил Сергей Нарышкин, "ответные меры будут".

"Но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, в апреле власти Чехии заявляли, что не собираются выдворять российского посла из-за ситуации с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков.