Минздрав РФ зарегистрировал препарат "Левилимаб" для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на еще один препарат для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Речь идет о препарате "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"). Это лекарство стало вторым, зарегистрированным по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года. Оно регулирует особенности обращения лекарственных средств в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС.

"Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм. Это избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 8 тыс. 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах.