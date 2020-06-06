Воспитание детей в ЛГБТ-семьях ведет к психическим девиациям и мыслям о суициде

Научное исследование, проведенное в Остинском отделении Техасского университета США социологом Марком Регнерусом, показало, что воспитанные в гомосексуальных семьях дети испытывают трудности с социальной адаптацией, более склонны к планированию суицида и имеют множество других проблем. Мнение представителей научного сообщества важно в контексте предстоящего голосования за конституционные поправки в России, где рассматривается вопрос законодательного закрепления брака как союза мужчины и женщины.

«Радужные семьи»

Информационное агентство ФАН 1 июня опубликовало видеоролик, сюжет которого повествовал о том, как гомосексуальная пара усыновляла ребенка из детского приюта. Материал был приурочен к голосованию за конституционные поправки, которое пройдет в период с 25 июня по 1 июля, и затрагивал вопрос законодательного закрепления брака как союза мужчины и женщины в 72 статье Основного закона. Ролик в российском обществе был принят неоднозначно. Материал раскритиковали ЛГБТ-защитники и представители либерального сообщества за «гомофобию». Однако за обсуждением темы прав секс-меньшинств был упущен тот факт, что ролик апеллирует к более глубокой и социально важной проблеме – воспитание ребенка в нетрадиционной семье. Именно вопрос будущего детей, их адаптации и жизни в обществе – лейтмотив видео.

Воспитание детей в однополой семье («радужной семье») – актуальная тема научных изысканий и общественных дискуссий. Данной проблеме посвящено сотни исследований в разных странах, которые были призваны установить, оказывает ли гомосексуальность родителей негативное влияние на ребенка. Несмотря на то, что изыскания проводятся последние лет 30, ученые не могут прийти к однозначному выводу. Не в последнюю очередь неопределенность вносит политический контекст в странах Запада, где ведется открытая пропаганда поддержки нетрадиционных отношений и толерантности. Потому многие исследования носят ангажированный характер, а критику воспитания детей в ЛГБТ-семьях вымещают из информационной повестки. Но, несмотря на это, в авторитетных научных журналах можно найти исследования, которые непредвзято отражают проблемы воспитания детей в «радужных семьях».

Исследование Техасского университета США

В 2012 году профессор социологии Техасского университета в Остине Марк Регнерус опубликовал результат двухгодичного труда - исследование под названием «Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения» в рамках научного проекта «Новые структуры семьи» (NFSS). Материал был опубликовал в известном научном журнале «Social Science Research». За два года Регнерус произвел масштабный опрос американцев в возрасте от 18 до 39 лет, которые воспитывались в гомосексуальной семье. В основу исследования легли данные 3000 опрошенных граждан США. Исследование показало, что психика людей, воспитываемых в гомопарах, имеет дефекты. Людям сложно адаптироваться к социуму, самоидентифицировать и обеспечивать себя. При этом пример родителей серьезно влияет на их ориентацию в будущем.

Суицидальные наклонности и безработица

Согласно исследованию Регнеруса, 12% воспитанников лесбийских пар и 24% детей из гомосексуальных семей признались, что подумывают о самоубийстве. В традиционных полных или неполных семьях этот показатель ниже более, чем в два раза и составляет 5%. Уровень безработицы у воспитанников «радужных семей» равен 28% (лесбо-родители) и 20% (родители геи). В обычной семье (полной или неполной) этот показатель варьируется от 8 до 13%.

Сексуальное насилие

Научные изыскания вскрыли неприглядный факт – 23% опрошенных, воспитанных в лесбийских семьях, подвергались сексуальному насилию со стороны своих ЛГБТ-родителей. В естественных семьях этот показатель равен 2%. Насилию в гейских семьях подвергались 10% опрошенных. 31% воспитанников лесбийских пар и 25% воспитанных гомосексуалистами респондентов признались, что были случаи принуждения к вступлению в половые отношения против их воли.

Психологическая травма и супружеская неверность

Исследования Марка Регнеруса также показали, что дети, воспитанные представителями ЛГБТ-сообщества, в большей степени предрасположены к ведению беспорядочного образа жизни. Так, 40% выросших в лесбийских «семьях» и 25% выросших в гомосексуальных «семьях» взрослых признались, что изменяли своим супругам или партнёрам. В традиционных полных семьях этот показатель равен 13%. Воспитанники «радужных родителей» чаще обращаются за психологической помощью – 19% опрошенных заявили ученому, что совсем недавно проходили психотерапевтическое лечение. В обычных семьях этот показатель составил 8%.

Сексуальная ориентация

Воспитание в «радужной семье» показало, что родители оказывают влияние на сексуальную ориентацию детей. Согласно данным Регнеруса, из воспитанных лесбиянками и гомосексуалистами лишь 61% и 71% соответственно считают свою половую ориентацию «однозначной гетеросексуальной». Этот же показатель у детей в обычных традиционных семьях значительно выше и составляет 90%.

Исследования американского ученого подвергались жесткой критике, в том числе за нарушение научной этики. Поступающие жалобы стали причиной проведения проверки. В итоге научно-исследовательский отдел Техасского университета США провел проверку работы Регнеруса и пришел к выводу, что методология выбрана верно, работа выполнена качественно, а результаты соответствуют академическим стандартам. Сам Регнерус неоднократно критиковал работы своих коллег, отмечая их намеренную нерепрезентативность. По мнению ученого, исследователи сами отбирали респондентов, действуя по принципу «снежного кома», когда участник опроса приводит новых участников из числа своих друзей и знакомых.

Отметим, что непредвзятые результаты научных изысканий, в контексте предстоящего голосования за конституционные поправки в России, имеют важное значение. Глубинные исследования общества и различных сторон жизни социума вскрывают проблемы, игнорировать которые нельзя.