Легенда ЦСКА Вагнер Лав близок к возвращению в армейский клуб

Известный бразильский нападающий Вагнер Лав близок к возвращению в московский ЦСКА.

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По информации спортивных СМИ, Вагнер уже расторг контракт с "Коринтиансом" из-за продвинутых переговоров с армейским клубом. Однако окончательное решение о переходе форварда в стан "красно-синих" остается за первыми лицами ЦСКА.

На следующей неделе, 11 июня, Вагнеру Лаву исполнится 36 лет. В общей сложности он выступал за столичную команду с перерывами с 2004 по 2013 годы.

Напомним, в январе этого года в ЦСКА вернулись другие легенды клуба – Алексей и Василий Березуцкие. Однако не в качестве футболистов: братья были назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.