11 Сентября 2020
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Наука и техника В России Москва
коллаж, Владимир Путин, биологическое оружие, биоматериал, биологический материал (2017) | Фото: Накануне.RU

Путин дал поручения по созданию в РФ "Национальной базы генетической информации"

Владимир Путин поручил председателю Правительства России Михаилу Мишустину и директору "Курчатовского института" Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных. Как передает корреспондент Накануне.RU, перечень поручений по итогам совещания о развитии генетических технологий в РФ, состоявшегося 14 мая этого года, опубликован на официальном сайте Кремля.
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"Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации", включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств", - говорится в документе.

На эти цели с 2021 года планируется ежегодное выделение средств из федерального бюджета. Доклад от Мишустина и Благова по данному вопросу президент ожидает до 1 октября 2020 года.

Напомним, еще в 2017 году Путин заявлял, что кто-то по всей стране собирает биоматериалы россиян. Позже в Кремле подтвердили, что такие случаи действительно были зафиксированы, и спецслужбы знают об этом.

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Путин дал поручения по созданию в РФ "Национальной базы генетической информации"

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Теги: база, генетическая информация, создание, Путин, Мишустин



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