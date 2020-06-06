11 Сентября 2020
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тест на коронавирус, лаборатория (2020) | Фото: 59.fsin.su

8 тысяч 855 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России

За минувшие сутки в России выявлено 8 тыс. 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом Накануне.RU сообщили в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19.
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Больше всего выявленных случаев в Москве – 1 тыс. 992 заболевших. На втором месте Московская область – 758, на третьем Санкт-Петербург – 347.

В регионах Уральского федерального округа ситуация следующая: лидером по приросту является Свердловская область – 249 выявленных случаев. Далее идут Челябинская область – 128, ХМАО – 127, ЯНАО – 42, Тюменская область – 39 и Курганская область – 12 случаев.

Также за сутки в России зафиксировано 197 смертей больных коронавирусом, а полностью выздоровело 8 тыс. 708 человек.

Как добавили в оперштабе, всего на сегодняшний день в России выявлено 458 тыс. 689 случаев коронавируса в 85 регионах страны.

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8 тысяч 855 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России

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Теги: коронавирус, заболевшие, Россия, случаи, оперштаб



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