8 тысяч 855 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России

За минувшие сутки в России выявлено 8 тыс. 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом Накануне.RU сообщили в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Больше всего выявленных случаев в Москве – 1 тыс. 992 заболевших. На втором месте Московская область – 758, на третьем Санкт-Петербург – 347.

В регионах Уральского федерального округа ситуация следующая: лидером по приросту является Свердловская область – 249 выявленных случаев. Далее идут Челябинская область – 128, ХМАО – 127, ЯНАО – 42, Тюменская область – 39 и Курганская область – 12 случаев.

Также за сутки в России зафиксировано 197 смертей больных коронавирусом, а полностью выздоровело 8 тыс. 708 человек.

Как добавили в оперштабе, всего на сегодняшний день в России выявлено 458 тыс. 689 случаев коронавируса в 85 регионах страны.