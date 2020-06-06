11 Сентября 2020
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Политика Свердловская область В России
ионин дмитрий александрович депутат законодательного собрания свердловской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Депутата Госдумы Дмитрия Ионина не стали госпитализировать с коронавирусом

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин, подхвативший коронавирус, рассказал о своем самочувствии.

Напомним, результаты его положительного теста на COVID-19 пришли в пятницу, а сам анализ Ионин сдал днем ранее. Народный избранник находился в екатеринбургской больнице №24, решался вопрос о его госпитализации.

Как рассказал парламентарий на своей странице в соцсети, в итоге госпитализировать его не стали и отправили на амбулаторное лечение на дому.

"Теперь уж точно #СидимДома. Прорвемся", - написал Ионин и поблагодарил всех за поддержку.

Стоит отметить, что Дмитрий стал первым депутатом Госдумы от Свердловской области, который заболел коронавирусом.

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Депутата Госдумы Дмитрия Ионина не стали госпитализировать с коронавирусом

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Теги: Ионин, коронавирус, больница, депутат



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