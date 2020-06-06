Депутата Госдумы Дмитрия Ионина не стали госпитализировать с коронавирусом

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин, подхвативший коронавирус, рассказал о своем самочувствии.

Напомним, результаты его положительного теста на COVID-19 пришли в пятницу, а сам анализ Ионин сдал днем ранее. Народный избранник находился в екатеринбургской больнице №24, решался вопрос о его госпитализации.

Как рассказал парламентарий на своей странице в соцсети, в итоге госпитализировать его не стали и отправили на амбулаторное лечение на дому.

"Теперь уж точно #СидимДома. Прорвемся", - написал Ионин и поблагодарил всех за поддержку.

Стоит отметить, что Дмитрий стал первым депутатом Госдумы от Свердловской области, который заболел коронавирусом.