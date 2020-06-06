В Пермском крае разрешили работать крупным ТЦ, но с условиями

В Прикамье расширены возможности работы крупных торговых объектов. Такое решение было принято в пятницу на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, речь идет о торговых объектах и непродовольственных магазинах площадью более 400 кв. метров – они будут работать в ограниченном режиме. В частности, торговому центру разрешено открыться при наличии у него нескольких входных групп и разбив его на несколько площадок до 400 кв. метров с отдельными входами – это позволит изолировать торговые залы друг от друга и организовать потоки посетителей так, чтобы они не пересекались. То есть, если у ТЦ несколько входных групп и организовано соблюдение санитарных требований, то можно организовать несколько залов.

Владельцам торговых центров и арендаторам необходимо: следить за соблюдением социального дистанцирования (один человек на 4 кв. метра), проводить санитарную обработку рук посетителей антисептиками, соблюдать масочный режим на территории ТЦ, а также обеспечить санитарную обработку всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств. Ранее практически все крупные торговые центры края подтвердили готовность исполнять установленные требования.

Напомним, в конце этой недели Пермский край вплотную приблизился ко второму этапу снятия "ковидных" ограничений. Несмотря на это, в пятницу они были продлены до 15 июня.