"Нас никто менять не собирается": на Ямале вновь взбунтовались вахтовики

В ямальском поселке Сабетта новый протест – на этот раз выступили вахтовики компании "АКС". Как передает корреспондент Накануне.RU, видео с их обращением опубликовано на канале "Сабетта северная жизнь" в YouTube.

В нем вахтовики утверждают, что находятся на работе свыше 90 дней, и это является нарушением Трудового кодекса.

"Нас никто менять не собирается. Мало того, что нас никто не собрал и не поблагодарил за нашу работу, никакого повышения зарплаты не было", - заявляет одна из сотрудниц.

Они настаивают на проверке своей компании и всей ее бухгалтерии. Также работники утверждают, что руководство компании якобы "устроило пандемию", завезя к ним больного коронавирусом, при этом, по их словам, никаких лекарств и масок им не выдают.

"Отсюда можно вылететь только одним образом, нам говорят – увольняйтесь. При увольнении дают две недели, чтобы мы еще отрабатывали", - говорят сотрудники.

Напомним, ранее в Сабетте протестовали вахтовики компании "Велесстрой", которая является подрядчиком НОВАТЭКа. Они также требовали отправки домой.