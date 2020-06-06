11 Сентября 2020
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Сергей Собянин (2020) | Фото: sobyanin.ru

Собянин анонсировал радикальные решения при снятии коронавирусных ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 1" заявил о том, что на следующей неделе могут быть приняты более радикальные решения по ослаблению ограничений в связи с COVID-19.

Это связано с тем, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных, смертей. Принять решение по отмене ограничений можно только через неделю после предыдущих послаблений. За это время можно оценить эпидемиологическую ситуацию.

"В этот понедельник мы ввели новые правила, значит, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы", - заявил Собянин.

Напомним, с 1 июня в Москве разрешили возобновить работу непродуктовым магазинам, торговым центрам и центрам по оказанию бытовых услуг. Открылись многие парки. Москвичам разрешили гулять три раза в неделю по графику. Масочный режим при этом ужесточился: теперь носить маску нужно даже на улице. Пропуска для поездок продолжают действовать.

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Собянин анонсировал радикальные решения при снятии коронавирусных ограничений

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Теги: Сергей Собянин, самоизоляция, карантин, коронавирус, прогулки, масочный режим



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