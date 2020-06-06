Скандал вокруг ролика с отцами-геями отбил желание у россиян поддерживать ЛГБТ-флешмоб #ДаВыберу

Согласно исследованиям последних лет, россияне выступают категорически против узаконивания отношений однополых пар. Этим можно объяснить реакцию общественности на вирусный ролик Федерального агентства новостей.

Видео было приурочено к предстоящему голосованию по поправкам к Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Сюжет ролика повествует об однополой паре, усыновляющей мальчика из приюта. Параллельно закадровый голос обращается к зрителю, спрашивая, готов ли он к такому будущему для страны.

Скетч вызвал оживленную реакцию в обществе. Его обсуждали СМИ, блогеры и политики, среди них были и оппозиционные деятели. ФАН обвинили в гомофобии и впоследствии YouTube заблокировал ролик.

Однако нашлись и те, кто оценил позитивные моменты видео. Так, некоторые сделали вывод, что в России будущего произойдет послабление законов, и геи смогут вступать в брак друг с другом. Также в Twitter был запущен хэштег #ДаВыберу, под которым публикуются рисунки с фантазиями художников на тему скетча.

Несмотря на это, россияне крайне холодно отнеслись к показанному в скетче возможному будущему России. Об этом красноречиво говорит количество лайков (17 тысяч) под роликом, опубликованном в официальной группе ФАН во «ВКонтакте».

В свою очередь, опросы последних 10 лет показали, что россияне выступают против однополых браков. Так, исследование Фонда «Общественное мнение» 2019 года выявило, что 80% опрошенных против проведения в России гей-парадов, а еще 87% - не приемлют легализацию однополых браков. Также больше половины уверено, что ориентация ребенка зависит от воспитания и окружения. В традиционной семье риск негативного воздействия на ребенка в этом отношении отсутствует.

Согласно проведенному ВЦИОМ в 2015 году опросу, против узаконивания однополых браков выступили 80% респондентов. Исследование 2013 года показало точно такой же результат (80%).

Однако мировые исследования показали, что нет окончательного ответа на то, в какой семье, традиционной или однополой, лучше расти ребенку. Следовательно, вопрос о запрете или одобрении гей-браков остается открытым.